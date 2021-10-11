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Keziban isminin anlamı nedir, Keziban ne demektir? Kuranda geçiyor mu?

Keziban isminin anlamı; Kâhya kadın, bir daireyi idare eden kadın. Bu içeriğimizde Keziban isminin özellikleri, isim analizi, kader sayısı, Keziban isminin Kuran’da geçip geçmediği,  isminin kökeni, cinsiyeti, harf sayısı ve rengi gibi bir çok araştırmayı sizler için yayınlıyoruz.

Keziban isminin anlamı nedir, Keziban ne demektir? Kuranda geçiyor mu?

Yeni doğacak olan bebeklerine isim bulma arayışı ve heyecanı içerisinde olan anne ve babalar Keziban isminin anlamını, özelliklerinin yanı sıra, "Keziban ismi ne demek, Keziban ismi Kuranda geçiyor mu?" sorularının cevabını merak ediyor. 

Öte yandan uzmanlar, isimlerin çocuğun kişiliklerini ve ilerleyen yıllardaki tavır ve tutumlarını etkilediğini belirtiyor ve anne babaları uyarıyor. Bu sebeple isim seçerken anlamlarına oldukça dikkat etmek araştırmak önem arz ediyor. Bu içerikte Kezibanisminin anlamı ve isim özelliklerini tek içerikte bulabilirsiniz.

Keziban İsminin anlamı nedir? TDK Keziban anlamı:

Kâhya kadın, bir daireyi idare eden kadın

Keziban İsmi Kuranda geçiyor mu?

Kuranda geçiyor.

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Keziban isminin kökeni:

Keziban ismi Farsça kökenli bir isimdir. Türkiye'de yoğun olarak kullanılmaktadır.

Keziban isminin cinsiyeti:

Kız ismi olarak kullanılmaktadır.

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Keziban isminin rengi:

Eski Lavanta

Keziban ismindeki harf sayısı:

İçerisinde toplam 7 harf bulunmaktadır.

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Keziban isminin Harf Analizi Nedir ?

Keziban ismi 7 harften oluşmaktadır ve harf analizi sonuçları aşağıda gösterilmiştir.

K : Kariyerli

E : İletişim, duygusal karışık

Z : Araştırmacı/zeki, fedakar

İ : Duygusal, sezgisel, sanatçı

B : Sezgisel, sakin

A : Öncü, lider, mantıklı

N : Sağduyulu, utangaç

Kezibanisminin Numerolojisi Kaçtır?

Keziban ismi 7 harften oluşmakta olup numeroloji sonucu aşağıda gösterilmiştir.

K : 14

E : 6

Z : 29

İ : 12

B : 2

A : 1

N : 17

= 81 Keziban İsminin Numeroloji Toplamı 81’dir.

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Keziban isminin Kader Sayısı ve Özellikleri

Keziban ismi 7 harften oluşmakta olup kader sayısı ve kader sayısı sonucunda Keziban isminin analiz sonucu aşağıda gösterilmiştir.

K: 2E: 5Z: 8İ: 9B: 2A: 1N: 5 = 32

3 2 = 5 Kader sayısıdır

Keziban isminin 5 kader sayısına göre kişilik özellikleri

5 – Özgürlüğüne düşkündür ve gezmeyi çok sever. Diğer insanlar ile ıyum içinde yaşamayabilir. Erotizme eğilimi vardır. Cesaret konusunda iyidir ve insanları ikna kabiliyeti çok yüksektir. Güzel şeyleri kendisinde toplamayı sever. Can sıkıntısına hiç gelemez ve bu sebeple dikkatli olmalı, hayat amacından amacından sapmamalıdır.

 

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