Kgotso Moleko kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kgotso Moleko Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kgotso Moleko adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kgotso Moleko Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kgotso Moleko 27 Ağustos 1989 tarihinde Bloemfontein, Free State şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Güney Afrika uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kgotso Moleko Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Kgotso Moleko, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Maritzburg United FC futbol takımında oynamaktadır. Maritzburg United FC takımına 31 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Kgotso Moleko'nin Maritzburg United FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Kgotso Moleko Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kgotso Moleko isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Kgotso Moleko Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kgotso Moleko futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında Bloem. Celtic

1 Temmuz 2012 yılında Kaizer Chiefs

12 Ağustos 2021 yılında AmaZulu FC

1 Temmuz 2022 yılında Kulüpsüz

31 Ocak 2023 yılında Maritzburg Utd.

Kgotso Moleko Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kgotso Moleko şuan Maritzburg United FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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