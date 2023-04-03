Khabib Aziev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Khabib Aziev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Khabib Aziev kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Khabib Aziev ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.