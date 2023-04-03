Khabib Aziev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Khabib Aziev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Khabib Aziev adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Khabib Aziev Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Khabib Aziev 25 Şubat 2005 tarihinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Азиев Хабиб Асхабович şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Khabib Aziev Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Khabib Aziev, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Akhmat Grozny II futbol takımında oynamaktadır. Akhmat Grozny II takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Khabib Aziev'nin Akhmat Grozny II ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Khabib Aziev Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Khabib Aziev futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2021 yılında Akhmat II
Khabib Aziev Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Khabib Aziev şuan Akhmat Grozny II takımında oynamakta ve 52 numaralı formayı giymektedir.
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