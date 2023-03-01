Khale Da Costa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Khale Da Costa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Khale Da Costa adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Khale Da Costa Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Khale Da Costa 28 Aralık 1993 tarihinde London şehrinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. İngiltere,Jamaika uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Khale Da Costa Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Catalyst Sports yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Chelmsford City futbol takımında oynamaktadır. Chelmsford City takımına 3 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Khale Da Costa'nin Chelmsford City ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Khale Da Costa Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?
Khale Da Costa Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Khale Da Costa futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2016 yılında Hanwell Town
13 Eylül 2016 yılında Hendon
22 Ekim 2016 yılında Harlow
6 Mart 2017 yılında Hendon
1 Temmuz 2017 yılında Concord Rangers
1 Temmuz 2018 yılında St. Albans City
1 Temmuz 2019 yılında Tonbridge
1 Temmuz 2021 yılında Dover Athletic
5 Kasım 2021 yılında Braintree
5 Aralık 2021 yılında Dover Athletic
12 Şubat 2022 yılında Braintree
3 Temmuz 2022 yılında Chelmsford
Khale Da Costa Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Khale Da Costa şuan Chelmsford City takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.
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