Khaled Narey kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Khaled Narey Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Khaled Narey adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Khaled Narey Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Khaled Narey 23 Temmuz 1994 tarihinde Neuwied şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Almanya,Togo uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Khaled Narey Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini EMG Mundial yapmaktadır. Khaled Narey, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

PAOK Thessaloniki futbol takımında oynamaktadır. PAOK Thessaloniki takımına 17 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Khaled Narey'nin PAOK Thessaloniki ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Khaled Narey Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://instagram.com/khalednarey?utm_medium=copy_link

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http://www.facebook.com/KhaledNareyOfficial/

Khaled Narey Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Khaled Narey isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Khaled Narey Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Khaled Narey futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2008 yılında B. G'bach Alt.

1 Temmuz 2009 yılında B. Gladbach U17

1 Temmuz 2010 yılında Leverkusen U17

1 Temmuz 2011 yılında Leverkusen U19

1 Temmuz 2013 yılında Leverkusen II

1 Temmuz 2014 yılında B. Dortmund II

1 Temmuz 2015 yılında Paderborn

30 Haziran 2016 yılında B. Dortmund II

1 Temmuz 2016 yılında Greuther Fürth

1 Temmuz 2018 yılında Hamburg

1 Temmuz 2021 yılında F. Düsseldorf

17 Temmuz 2022 yılında PAOK

Khaled Narey Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Khaled Narey şuan PAOK Thessaloniki takımında oynamakta ve 77 numaralı formayı giymektedir.

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