Khaled Razak kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Khaled Razak Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Khaled Razak adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Khaled Razak Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Khaled Razak 13 Aralık 2005 tarihinde Tilburg şehrinde doğmuştur. Hollanda uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Khaled Razak Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışman 18 yaşından küçük oyuncularda tanınmakta yapmaktadır. Khaled Razak, Sol ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Willem II Tilburg U21 futbol takımında oynamaktadır. Willem II Tilburg U21 takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Khaled Razak'nin Willem II Tilburg U21 ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.
Khaled Razak Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Khaled Razak futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2016 yılında PSV Altyapı
1 Ocak 2020 yılında Kulüpsüz
1 Temmuz 2020 yılında Willem II Altya
1 Temmuz 2021 yılında Willem II U18
1 Temmuz 2022 yılında Willem II U21
Khaled Razak Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Khaled Razak şuan Willem II Tilburg U21 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?VV Zigo (-2016), Willem II (2014-2016), PSV (2016-2020), Willem II (2020-2022)
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