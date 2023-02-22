Khalid İbrahim kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Khalid İbrahim Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Khalid İbrahim adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Khalid İbrahim Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Khalid İbrahim {dogum-tarihi} tarihinde doğmuştur. Nijerya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Khalid İbrahim Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Doma United futbol takımında oynamaktadır. Doma United takımına - tarihinde katılmıştır. Khalid İbrahim'nin Doma United ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Khalid İbrahim Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Khalid İbrahim Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Khalid İbrahim şuan Doma United takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.
Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!
Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.