Khalil Tamrani kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Khalil Tamrani Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Khalil Tamrani adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Khalil Tamrani Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Khalil Tamrani 24 Ocak 2001 tarihinde doğmuştur. Fas uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Khalil Tamrani Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Raja Casablanca U23 futbol takımında oynamaktadır. Raja Casablanca U23 takımına - tarihinde katılmıştır. Khalil Tamrani'nin Raja Casablanca U23 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Khalil Tamrani Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Khalil Tamrani Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Khalil Tamrani şuan Raja Casablanca U23 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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