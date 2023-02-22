Khassa Camara kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Khassa Camara Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Khassa Camara adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Khassa Camara Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Khassa Camara 22 Ekim 1992 tarihinde Châtenay-Malabry şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Moritanya,Fransa uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Khassa Camara Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini TDJ yapmaktadır. Khassa Camara, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

PAE Chania futbol takımında oynamaktadır. PAE Chania takımına 24 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Khassa Camara'nin PAE Chania ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Khassa Camara Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Khassa Camara isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Khassa Camara Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Khassa Camara futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında Troyes

15 Ocak 2015 yılında US Boulogne

30 Haziran 2015 yılında Troyes

9 Eylül 2015 yılında Ergotelis

12 Ocak 2016 yılında Skoda Xanthi

24 Eylül 2020 yılında NorthEast Utd.

12 Şubat 2022 yılında Hyderabad FC

1 Haziran 2022 yılında Kulüpsüz

24 Eylül 2022 yılında PAE Chania

Khassa Camara Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Khassa Camara şuan PAE Chania takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

Khassa Camara Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Moritanya takımında 6 numaralı formasıyla 8 Eylül 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 44 maçta 2 gol atmıştır.

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