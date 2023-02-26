Khetukuthula Ndlovu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Khetukuthula Ndlovu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Khetukuthula Ndlovu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Khetukuthula Ndlovu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Khetukuthula Ndlovu {dogum-tarihi} tarihinde doğmuştur. Güney Afrika uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Khetukuthula Ndlovu Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Royal AM FC futbol takımında oynamaktadır. Royal AM FC takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Khetukuthula Ndlovu'nin Royal AM FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Khetukuthula Ndlovu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Khetukuthula Ndlovu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Khetukuthula Ndlovu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Khetukuthula Ndlovu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

22 Eylül 2020 yılında Uthongathi

10 Temmuz 2021 yılında Swallows FC

1 Temmuz 2022 yılında Royal AM

Khetukuthula Ndlovu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Khetukuthula Ndlovu şuan Royal AM FC takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

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