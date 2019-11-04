'KHK'lar faciadır' demişti! İbrahim Kalın'dan Bülent Arınç'a cevap

İbrahim Kalın, Beştepe'ki kabine toplantısına ilişikn açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın, 'KHK'lar faciadır' sözleriyle büyük tepki çeken Bülent Arınç'a cevap verdi.

'O GECE VE SONRASINDA YAŞADIKLARIMIZI HEPİMİZ BİLİYORUZ'

Kalın, ''Bülent Bey'in açıklamaları kendi şahsi görüşleridir Yüksek istişari Kurulu'nun görüşleri değildir. KHK'lar zorunluluk hale gelmiş, o günün olağanüstü şartları çerçevesinde hayata geçirilmiş bir uygulamadır. KHK'lar durup dururken gündeme alınmış değildir. O gece ve sonrasında yaşadıklarımızı hepimiz biliyoruz. Cumhurbaşkanımız ve ailesini öldürmeye kasıt niyetiyle yola çıkanların Cumhurbaşkanımızın dirayeti ve milletimizn desteğiyle boşa çıkardığını gördük. Bir terör örgütüne karşı hiçbir şey yapmayalım hiçbir devlet diyemezdi elbette. Süreç içerisinde KHK'nın aldığı kararlar çerçevesinde mağdur olanlar varsa bununla ilgili mekanizmalar kurulmuştur, bunlarla ilgili neticeler alınmıştır, göreve iade edilenler olmuştur, edilmeyenler olmuştur. KHK ile hukuk zemininde neler yapılabilir bunun üzerinde durulmuştur..'' ifadelerini kullandı.

BÜLENT ARINÇ, KHK'LARA İLİŞKİN NE DEMİŞTİ?

FETÖ'cülerin ihraç edilmesinden rahatsız olduğunu açık açık ifade eden Arınç, “KHK bir faciadır. Katıldığım televizyon programlarında KHK'ya dikkat çekmek için Yüksek İstişare Kurulu (YİK) maaşımın yarısını öğrencilere burs olarak, yarısını da KHK mağdurlarına vereceğimi söylemiştim. Çok eleştirildim fakat ben sadece KHK faciasına dikkat çekmek istedim” sözleriyle bu davranışını savunnuştu.