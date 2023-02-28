Khurshid Khodzhaev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Khurshid Khodzhaev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Khurshid Khodzhaev adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Khurshid Khodzhaev Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Khurshid Khodzhaev 14 Şubat 1988 tarihinde doğmuştur. Özbekistan uyrukludur.Gerçek adı da Хуршид Ходжаев şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Khurshid Khodzhaev Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Navbahor Namangan futbol takımında oynamaktadır. Navbahor Namangan takımına 6 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Khurshid Khodzhaev'nin Navbahor Namangan ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Khurshid Khodzhaev Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Khurshid Khodzhaev isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Khurshid Khodzhaev Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Khurshid Khodzhaev futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2017 yılında AGMK Olmaliq

1 Ocak 2019 yılında FK Buxoro

1 Ocak 2020 yılında Istiqlol Fergan

3 Mart 2021 yılında Kokand 1912

1 Ocak 2022 yılında FK Andijon

6 Ocak 2023 yılında Navbahor

Khurshid Khodzhaev Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Khurshid Khodzhaev şuan Navbahor Namangan takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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