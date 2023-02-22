Kian Corbally kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kian Corbally Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kian Corbally adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kian Corbally Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kian Corbally 31 Aralık 2003 tarihinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. İrlanda,İran uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kian Corbally Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini USM GROUP yapmaktadır. Kian Corbally, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

St. Patrick's Athletic futbol takımında oynamaktadır. St. Patrick's Athletic takımına 1 Ekim 2021 tarihinde katılmıştır. Kian Corbally'nin St. Patrick's Athletic ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Kian Corbally Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kian Corbally isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Kian Corbally Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kian Corbally futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ekim 2021 yılında St. Pat's

14 Temmuz 2022 yılında Longford Town

30 Kasım 2022 yılında St. Pat's

Kian Corbally Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kian Corbally şuan St. Patrick's Athletic takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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