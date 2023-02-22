Kian Leavy kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kian Leavy Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kian Leavy adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Kian Leavy Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Kian Leavy 21 Mart 2002 tarihinde Ardee, Louth şehrinde doğmuştur. İrlanda uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Kian Leavy Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Kian Leavy, Sol ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Shelbourne FC futbol takımında oynamaktadır. Shelbourne FC takımına 8 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Kian Leavy'nin Shelbourne FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.
Kian Leavy Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Kian Leavy futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2020 yılında Reading U21
8 Şubat 2023 yılında Shelbourne
30 Haziran 2023 yılında Reading U21
Kian Leavy Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Kian Leavy şuan Shelbourne FC takımında oynamakta ve 37 numaralı formayı giymektedir.
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