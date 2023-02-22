Kian Leavy kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kian Leavy Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Kian Leavy kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Kian Leavy ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.