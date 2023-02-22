Kian Moore kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kian Moore Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kian Moore adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kian Moore Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kian Moore 31 Mart 2003 tarihinde doğmuştur. İrlanda uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kian Moore Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

University College Dublin futbol takımında oynamaktadır. University College Dublin takımına 4 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Kian Moore'nin University College Dublin ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Kian Moore Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kian Moore isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Kian Moore Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kian Moore futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2020 yılında Bohs U19

1 Şubat 2021 yılında Bohemians

4 Şubat 2022 yılında UCD

Kian Moore Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kian Moore şuan University College Dublin takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

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