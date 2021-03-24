Kibar Ünüver ve oğulları, Esro Erol'un evini mi bastı? Canlı yayında açıklama yaptı

Bir süre önce yeni evlendiği adamı dolandırdığı iddia edilen Kibar Ünüvar'ın olayını işlemeye başlayan Esra Erol, Ünüvar'ın eski kocasının ölümünde de baş şüpheli konumunda bulunduğunu ortaya çıkarmıştı.

Canlı yayında işlenen konunun ardından Erol, Kibar Ünivar ve çocukları tarafından tehdit edildiğini açıkladı.

Tehdit olayının ardından sosyal medyada ''Esra Erol saldırıya uğradı'' şeklinde haberler yayılmaya başladı. Günlerdir hakkında çıkan iddialara sessiz kalan Erol, canlı yayında sessizliğini bozdu.

''BABAM BİLE 'KIZIM BENDEN BİR ŞEY Mİ SAKLIYORSUN' DİYE SORDU''

Konu hakkında açıklama yapan Esra Erol şu ifadeleri kullandı: "Beni üzen şey benim saldırıya uğradığıma dair haberlerin sevenlerimi ve ailemi üzüyor olması. Böyle bir durum yok yaşanmadı. Eline klavyeyi geçiren yazıyor. Esra Erol doğru bildiği yayıncılık anlayışıyla devam ediyor. Beni seven herkesin içi rahat olsun.

Bir kavga yaşanmadı. Babam bile 'benden sakladığın bir şeyler var mı' diye sordu. O yüzden bu gerçek dışı haberlerin doğru olmadığının altını çizmek istiyoruz. Gayet iyiyiz sağlıklıyız. Böyle bir durum olursa bu zaten önemli haber sitelerinde görürsünüz. Yalan yanlış bir şeyin bu kadar büyümesini aklım almıyor. Doğru haberlere güvenin."