Kibariye anne acısıyla sarsıldı! "Şofer şofer" haykırışlarıyla hafızalara kazınan Makbule Tokmak hayatını kaybetti!

Ünlü sanatçı Kibariye, annesi Makbule Tokmak'ın acı haberiyle yıkılan Kibariye ise cenaze töreninde ayakta durmakta zorlandı.

Emine Özfalcı
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Kibariye anne acısıyla sarsıldı! "Şofer şofer" haykırışlarıyla hafızalara kazınan Makbule Tokmak hayatını kaybetti!

Kibariye olarak tanınan, gerçek adı Bahariye Tokmak olan 62 yaşındaki şarkıcıdan kahreden haber geldi. 2. Sayfa'da yer alan habere göre; şarkıcı Kibariye'nin annesi Makbule Tokmak, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Kibariye anne acısıyla sarsıldı! Şofer şofer haykırışlarıyla hafızalara kazınan Makbule Tokmak hayatını kaybetti!

Annesi Makbule Tokmak'ın acı haberiyle yıkılan Kibariye'nin ise cenaze töreninde ayakta durmakta zorlandığı söylendi.

Kibariye anne acısıyla sarsıldı! Şofer şofer haykırışlarıyla hafızalara kazınan Makbule Tokmak hayatını kaybetti!

Şarkıcı Kibariye'nin annesi Makbule Tokmak, kızının 20 yıl evli kalıp 1999 yılında boşandığı Tünay Ürek'e gösterdiği tepkiyle uzun süre magazin gündeminde yer edinmişti. "Şofeer şofer" sözleriyle tüm Türkiye'nin hafızasına kazınan Makbule Tokmak, televizyon ekranlarına çıkıp şunları söylemişti: "Kızımı kandırıyor, kızımın parasıyla hava atıyor. Bu adam şoför parçasıdır. Benim kızımı aldı, paraları gördü havaya girdi. Şoför Tünay... Şimdi bey oldu o"

Kibariye anne acısıyla sarsıldı! Şofer şofer haykırışlarıyla hafızalara kazınan Makbule Tokmak hayatını kaybetti!

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