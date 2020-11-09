Ünlü Şarkıcı Kibariye, uzun bir aradan sonra sabah kuşağının en çok izlenen programlarından olan Alişan ve Demet Akalın'ın sunuculuğunu yaptığı Sabah Sabah adlı programına konuk oldu. Ekranlarda tekrar görünen Kibariye vatandaşlar tarafından merak konusu olurken, hayatına dair kimdir? Kaç yaşında? Kız ve eşi kim soruları aranmaya başladı. Kibariye'nin merak edilen hayatı haberin detayında...

KİBARİYE KİMDİR? KAÇ YAŞINDA? EŞİ VE KIZ KİM?

Asıl adı Bahriye Tokmak olan Kibariye, 10 Ağustos 1960 yılında Çingene kökenli. Doğan ve Makbule Tokmak çiftinin ilk çocuğu olarak Manisa'nın Akhisar ilçesi Kapaklı köyünde dünyaya geldi. Kibariye'nin kendinden sonra 8 kardeşi daha oldu. Ailesi pamuk ve tütün toplayıcılığı işi ile yaşamını sürdürmekteydi. Ailesinin geçim sıkıntısı nedeniyle hiç okula gidemedi. Müzik hayatına ilk olarak Akhisar'da bir gazinoda sahneye çıkmasıyla başladı. Kısa süre sonra aynı gazinoda çalışan bir arkadaşının aracı olmasıyla 1974'te İzmir'deki bir pavyona sahneye çıkmak için gitti.

Fakat pavyon sahipleri Kibariye'nin sesinden çok fiziğine baktığı için Kibariye'yi işe almadı. İki yıl sonra 1974'te yine aynı "Çağlayan Saz"a gitti ve bu kez pavyon sahibiyle anlaşarak sahne aldı ve 150 lira kazandı.

KİBARİYE'NİN KIZI KİMDİR?

Kibariye ile Ali Küçükbalçık’ın kızları olan Birgül Küçükbalçık 2000 yılında dünyaya geldi. 20 yaşında olan Birgül Küçükbalçık, Bundan 5 yıl önce Birgül Küçükbalçık'ın, sevgilisi Bülent Burak'la olan ilişkisine yaşları küçük olduğu için annesi Kibariye ve babası Ali Küçükbalçık karşı çıkmıştı.

Olay sonrası Küçükbalçık ve Uçar aileleri, karakolluk olmuştu. Daha sonra Birgül Küçükbalçık, 18 yaşına basıp reşit olduktan sonra, iki aile buluşup uzlaştı ve gençler evlilik yolunda ilk adımı atarak, 2018 senesinin Ekim ayında nişan yüzüklerini taktı. Geçtiğimiz yıl düzenlenen törenle hayatlarını birleştirdiler.

Kibariye’nin kızı Birgül Küçükbalçık 2020 yılında ise anne oldu.

KİBARİYE'NİN EŞİ KİMDİR?

Kibariye'nin 1999 senesinde hayatını birleştirdiği eşi Ali Küçükbalçık'tır. Aslen İzmirli olan Ali Küçükbalçık, 1981 yılında doğdu. 1999 yılında kendisinden 20 yaş büyük olan Kibariye ile evlendi. Çiftin Birgül Küçükbalçık isminde bir kızları var İş adamı olan Ali Kuçukbalçık, Sanem Sanat Turizm ve bir döner marka zincirinin sahibidir.

MÜZİK KARİYERİ

1980'lerde İzmir sahnelerinde çalışan Kibariye, o yıllarda İzmir Fuarı'na gelen tüm sanatçıların dikkatini çekti. Bunlar arasında Muzaffer Özpınar da vardı. Ünlü bestekâr, sanatçıyı o zamanlar İstanbul’da Stardust gazinosunu çalıştıran Turgut Akyüz'e anlatır ve merhum Turgut Akyüz Kibariye'yi dinlemek ister. İzmir'den İstanbul'a gelen Kibariye'nin kaderi de böylece değişmeye başlamış olur. Gazinocu Turgut Akyüz tarafından çok beğenilen Kibariye Stardust gazinosunda sahne almaya başladı.

Kibariye çok kısa sürede gerek sesi, gerekse yorum her şeyden önemlisi de doğallığıyla tüm medyanın dikkatini çekti. Böylece bir teklif yılbaşı gecesi (1981) TRT Televizyonundan gelir. Kibariye'nin yaşamını birdenbire değiştiren yeni hayat başlamış oldu. 1982'de ilk kez bir sinema filminde rol aldı. Kibariye Kim Bilir adlı parça ile çıkış yakalar ve 1981'den 1990'lara 21 albüm yaptı. Halkın Kibariye'ye gösterdiği yoğun ilgi çeşitli gazinolarda gece kulüplerinde Anadolu ve Avrupa turnelerinde çalışması sağlamış oldu. Bu çıkış Özel TV kanallarının da ilgisini çekti. İlk show programı "Darısı Başınıza" isimli evlendirmeyi konu alan eğlence programı ile Kanal 6 ile başladı daha sonra "Eğlen Coş İşte Kiboş" ismi ile atv'de devam etti. Star TV'de "Kibariye Show" ile ve son olarak TGRT'de yapılan program ile sona ererdi. Ardından 2011 yılı Ekim ayında Kanaltürk'te Kibariye isimli programa başladı. Kibariye’nin bugüne kadar çalışmış olduğu şirketler Süper Atlas Plak-SembolPlak, Bayşu Müzik, Makro Müzik-Banko ve Prestij Müzik'tir. 3 ocak 2017 itibarı ile Fox tv'de "Ben Söylerim" adlı ses yarışmasında Serdar Ortaç ile birlikte jüri üyeliği yapmıştır.

Son olarak da atv'de yayınlanan Oryantal Star yarışmasında jürilik yapmıştır. 2016 yılında 85. İZMİR Enternasyonal Fuarı'nda Tepecik Filarmoni Orkestrası ile birlikte konser veren Kibariye, İstanbul Maçka'da gazino günlerini yaşatmak için düzenlenen Küçükçiftlik Park'ta ki Yeni Bi’ Fest'te Kenan Doğulu ile birlikte sahne almıştır.

KİBARİYE'NİN ALBÜMLERİ

Kimbilir (1981)

Aşkın Adresi (1982)

Gelin Ağıtı (1982)

İşte Kibariye (1983)

Hayat Merdiveni (1985)

Kibariye (1986)

Romanika (Sabredemedim) (1986 - Harika Müzik)

Hançer (İyimserim) (1987)

Sevmenin Bedeli (1987)

Avustralya Konseri (1988)

Arabesk'in Sultanı (1989)

En Büyük Kibariye (1989)

Aşk Çemberi (1990)

Benim Şarkılarım (Bayşu - MER - Raks Müzik)

Şarkılara Hayat Veren (1990)

Aşkın Sesi (1991 - Bayşu Müzik)

Bir Tutkudur (1992 - Bayşu Müzik)

Kibariye '93 (1993 - Bayşu Müzik)

İşte Ses İşte Yorum (1993 - Bayşu Müzik)

Kibariye Fırtınası (1994 - Tempa Müzik)

Bir Numara (1995 - Bayşu Müzik)

Kül Kedisi (1995 - Tempa Müzik)

Kara Kışlar (1996 - Banko Müzik Yapım)

Bir Duygudur Kibariye (1998- Prestij Müzik)

Boyun Eğmem (2000 - Prestij Müzik)

Yeniden (2001 - Prestij Müzik)

Ben Ayakta Ağlarım (2003- DSM - Tek Müzik)

Gülümse Kaderine (2006 - Avrupa Müzik)

Koleksiyon: Bir Numara (2008)

Anlayamazsın (2008 - Avrupa Müzik)

4 Mevsim (2010 - Avrupa Müzik)

Gülü Soldurmam (2014 - Avrupa Müzik)

ROL ALDIĞI FİLMLER

Yıl Film Rol

1981 Kimbilir Kibariye

1987 Şen Sulukule Güler

2000 Hayatım Roman Kendisi

2002 Reyting Hamdi Konuk Oyuncu (TV Dizisi)

2005 Çeşm-i Bülbül Bülbül (TV Dizisi)

Hababam Sınıfı Üç Buçuk Müzik hocası Nuriye