Kıbrıs Gazisi, evinin tapusu olmaması nedeniyle hak sahibi olamadı

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde babasından kalma evde 60 yıldır yaşayan Kıbrıs Gazisi Hüsamettin Ruayöz, kentsel dönüşüm dolayısıyla yıkılacak olan evinin tapusu olmaması nedeniyle hak sahibi olamadı. Tek göz bir odada yaşam savaşı veren Gazi Ruayöz'ün tek isteği ise kendisine düşük kiralı bir ev bulunması.

Tek göz odalı bir evde yaşıyor

Manisa'da hızlı bir şekilde devam eden kentsel dönüşüm projelerinden biri olan Yunusemre ilçesindeki Lalapaşa Mahallesindeki projede yıkılacak olan evlerden biri de; babasından kalan ve zamanında senetle satın aldıkları tek göz odalı bir evde yaşayan Kıbrıs Gazisi Hüsamettin Ruayöz'ün evi. Evin tapusu olmadığı için hak sahibi olamayan Ruayöz 60 yıldır yaşadığı evden ayrılacak olmanın üzüntüsünü yaşarken bir yandan da devletten kendisine düşük kiralı bir ev bulmasını istedi. Kira fiyatlarının çok yüksek olduğunu ve sadece aldığı gazi maaşıyla hayatını devam ettirdiğini anlatan Ruayöz sadece bir odası ve bahçesinde tuvaleti olan, mutfaksız, banyosuz evinde yaşam mücadelesine devam ediyor.

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Suyu bile karşıdaki çeşmeden kullanıyor

Sıkıntılı günler geçirdiğini anlatan Gazi 68 yaşındaki Hüsamettin Ruayöz, "Burası kentsel dönüşüme girdiği için yıkılacak. Bizim evin tapusu yok. Sadece noterden tasdikli senetleri var. Yarın bir gün çıkın dediklerinde ben nereye çıkacağım. Huzurevine mi gideyim. Ev tutmaya kalksam 2 bin 3 bin TL'den aşağıya ev yok. Bereket versin Huzurevinden yemek geliyor. Devlet asgari ücret veriyor. Yarın öbür gün kiraya çıktığımda o para yetmez ki. Devletten ev bekliyorum. Madem evimi alıyorlar bana da ev versinler ama 2 artı 1 ama zemin kat ne olursa olsun ev versinler. Bunu istiyorum devletten. Sokakta yatılır mı yaz-kış? Nerede yatacağım. Otele para mı yeter. 2 bin 3 bin TL'den aşağıya ev yok. Zemin kat bulsam bin liraya tutacağım ama yok. Her yer dolu. Bir odam bir tuvaletim var. Banyom yok, mutfağım yok. Sadece elektriğim var, suyu bile karşıdaki çeşmeden kullanıyorum." dedi.

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Hayatı boyunca hiç evlenmeyen ve çocuğu olmayan Kıbrıs Gazisi Hüsamettin Ruayöz kendisine uzanacak bir yardım eli bekliyor.