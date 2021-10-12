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Kibutz ne demek, TDK'ya göre Kibutz kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Kibutz kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Kibutz ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Kibutz nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Kibutz kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Kibutz ne demek, TDK'ya göre Kibutz kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Kibutz ne demek? Kibutz TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi kibutz kelimesi. Peki kibutz ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre kibutz nedir, kibutz kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ne demek

KİBUTZ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Kibutz kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Kibutz kelimesi kökenlidir.

TDK'ya göre kibutz kelimesi anlamı şu şekildedir:

- İsrail'de ortak çalışma esaslarına göre oluşturulmuş tarımsal topluluk

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