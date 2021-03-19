Kiçi isminin anlamı nedir, Kiçi ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Aşan isminin anlamı nedir, Aşan ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Vefa isminin anlamı nedir, Vefa ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Duha isminin anlamı nedir, Duha ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Erge isminin anlamı nedir, Erge ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Rifa isminin anlamı nedir, Rifa ne demektir? Kuranda geçiyor mu?İjla isminin anlamı nedir, İjla ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Zade isminin anlamı nedir, Zade ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Esef isminin anlamı nedir, Esef ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Asıf isminin anlamı nedir, Asıf ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
İstanbul5 °C
  1. HABERLER
  2. HAYAT VE YAŞAM
  3. Kiçi isminin anlamı nedir, Kiçi ne demektir? Kuranda geçiyor mu?

Kiçi isminin anlamı nedir, Kiçi ne demektir? Kuranda geçiyor mu?

Kiçi isminin anlamı; küçük demektir. Bu içeriğimizde Kiçi isminin özellikleri, isim analizi, kader sayısı, Kiçi isminin Kuran’da geçip geçmediği,  isminin kökeni, cinsiyeti, harf sayısı ve rengi gibi bir çok araştırmayı sizler için yayınlıyoruz.

Kiçi isminin anlamı nedir, Kiçi ne demektir? Kuranda geçiyor mu?

Yeni doğacak olan bebeklerine isim bulma arayışı ve heyecanı içerisinde olan anne ve babalar Kiçi isminin anlamını, özelliklerinin yanı sıra, "Kiçi ismi ne demek, Kiçi ismi Kuranda geçiyor mu?" sorularının cevabını merak ediyor. 

Öte yandan uzmanlar, isimlerin çocuğun kişiliklerini ve ilerleyen yıllardaki tavır ve tutumlarını etkilediğini belirtiyor ve anne babaları uyarıyor. Bu sebeple isim seçerken anlamlarına oldukça dikkat etmek araştırmak önem arz ediyor. Bu içerikte Kiçi isminin anlamı ve isim özelliklerini tek içerikte bulabilirsiniz.

Kiçi İsminin anlamı nedir? TDK Kiçi anlamı:

TDK'da Kiçi isminin anlamı bilinmemektedir.

Kiçi İsmi Kuranda geçiyor mu?

Kuran'da Kiçi ismi geçmemektedir.

anlamı nedir?

Kiçi isminin kökeni:

Kiçi ismi Türkçe kökenli bir isimdir. Türkiye'de kimse Kiçi ismini kullanmamaktadır.

Kiçi isminin cinsiyeti:

Erkek ismi olarak kullanılmaktadır.

nedir

Kiçi isminin rengi:

Kehribar

Kiçi ismindeki harf sayısı:

İçerisinde toplam 4 harf bulunmaktadır.

kız bebek isim anlamları

Kiçi isminin Harf Analizi Nedir ?

Kiçi ismi 4 harften oluşmaktadır ve harf analizi sonuçları aşağıda gösterilmiştir.

K : Kariyerli

İ : Duygusal, sezgisel, sanatçı

Ç : Canlı, arkadaş canlısı

İ : Duygusal, sezgisel, sanatçı

Kiçi isminin Numerolojisi Kaçtır?

Kiçi ismi 4 harften oluşmakta olup numeroloji sonucu aşağıda gösterilmiştir.

K : 14

İ : 12

Ç : 4

İ : 12

= 42 Kiçi İsminin Numeroloji Toplamı 42’dir.

Kiçi ismi 4 harften oluşmakta olup kader sayısı ve kader sayısı sonucunda Kiçi isminin analiz sonucu aşağıda gösterilmiştir.

erkek bebek isim anlamları

Kiçi isminin Kader Sayısı ve Özellikleri

K: 2   İ: 9   Ç: 3   İ: 9 = 23

2 3 = 5 Kader sayısıdır

Kiçi isminin 5 kader sayısına göre kişilik özellikleri

5 – Özgürlüğüne düşkündür ve gezmeyi çok sever. Diğer insanlar ile ıyum içinde yaşamayabilir. Erotizme eğilimi vardır. Cesaret konusunda iyidir ve insanları ikna kabiliyeti çok yüksektir. Güzel şeyleri kendisinde toplamayı sever. Can sıkıntısına hiç gelemez ve bu sebeple dikkatli olmalı, hayat amacından amacından sapmamalıdır.

En çok kullanılan erkek ve kız bebek isimleri! En çok tercih edilen isimler 20202020'nin En çok kullanılan erkek ve kız bebek isimleri açıklandı!

2021 Erkek bebek isimleri! En Trend Havalı Erkek İsimleri2021 En güzel anlamlı ERKEK bebek isim önerileri! Birbirinden farklı yüzlerce isim

Kız isimleri ve anlamları 2021 - En Trend, Güncel havalı kız isimleri2021 En güzel, anlamlı Kız bebek isim önerileri! 

 

Okan Gül
Video ve Yerel Haberler Editörü
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT