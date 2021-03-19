Kiçi isminin anlamı nedir, Kiçi ne demektir? Kuranda geçiyor mu?

Yeni doğacak olan bebeklerine isim bulma arayışı ve heyecanı içerisinde olan anne ve babalar Kiçi isminin anlamını, özelliklerinin yanı sıra, "Kiçi ismi ne demek, Kiçi ismi Kuranda geçiyor mu?" sorularının cevabını merak ediyor.

Öte yandan uzmanlar, isimlerin çocuğun kişiliklerini ve ilerleyen yıllardaki tavır ve tutumlarını etkilediğini belirtiyor ve anne babaları uyarıyor. Bu sebeple isim seçerken anlamlarına oldukça dikkat etmek araştırmak önem arz ediyor. Bu içerikte Kiçi isminin anlamı ve isim özelliklerini tek içerikte bulabilirsiniz.

Kiçi İsminin anlamı nedir? TDK Kiçi anlamı:

TDK'da Kiçi isminin anlamı bilinmemektedir.

Kiçi İsmi Kuranda geçiyor mu?

Kuran'da Kiçi ismi geçmemektedir.

Kiçi isminin kökeni:

Kiçi ismi Türkçe kökenli bir isimdir. Türkiye'de kimse Kiçi ismini kullanmamaktadır.

Kiçi isminin cinsiyeti:

Erkek ismi olarak kullanılmaktadır.

Kiçi isminin rengi:

Kehribar

Kiçi ismindeki harf sayısı:

İçerisinde toplam 4 harf bulunmaktadır.

Kiçi isminin Harf Analizi Nedir ?

Kiçi ismi 4 harften oluşmaktadır ve harf analizi sonuçları aşağıda gösterilmiştir.

K : Kariyerli

İ : Duygusal, sezgisel, sanatçı

Ç : Canlı, arkadaş canlısı

İ : Duygusal, sezgisel, sanatçı

Kiçi isminin Numerolojisi Kaçtır?

Kiçi ismi 4 harften oluşmakta olup numeroloji sonucu aşağıda gösterilmiştir.

K : 14

İ : 12

Ç : 4

İ : 12

= 42 – Kiçi İsminin Numeroloji Toplamı 42’dir.

Kiçi ismi 4 harften oluşmakta olup kader sayısı ve kader sayısı sonucunda Kiçi isminin analiz sonucu aşağıda gösterilmiştir.

Kiçi isminin Kader Sayısı ve Özellikleri

K: 2 İ: 9 Ç: 3 İ: 9 = 23

2 + 3 = 5 Kader sayısıdır

Kiçi isminin 5 kader sayısına göre kişilik özellikleri

5 – Özgürlüğüne düşkündür ve gezmeyi çok sever. Diğer insanlar ile ıyum içinde yaşamayabilir. Erotizme eğilimi vardır. Cesaret konusunda iyidir ve insanları ikna kabiliyeti çok yüksektir. Güzel şeyleri kendisinde toplamayı sever. Can sıkıntısına hiç gelemez ve bu sebeple dikkatli olmalı, hayat amacından amacından sapmamalıdır.

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