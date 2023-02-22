Kieran Cruise kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kieran Cruise Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kieran Cruise adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kieran Cruise Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kieran Cruise 3 Ocak 2004 tarihinde doğmuştur. İrlanda uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kieran Cruise Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Shamrock Rovers futbol takımında oynamaktadır. Shamrock Rovers takımına 5 Kasım 2021 tarihinde katılmıştır. Kieran Cruise'nin Shamrock Rovers ile sözleşmesi 30 Kasım 2023 tarihinde bitmektedir.

Kieran Cruise Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kieran Cruise isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Kieran Cruise Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kieran Cruise futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

5 Kasım 2021 yılında Shamrock Rovers

Kieran Cruise Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kieran Cruise şuan Shamrock Rovers takımında oynamakta ve 31 numaralı formayı giymektedir.

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