Kieran Farren kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kieran Farren Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Kieran Farren kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Kieran Farren ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Kieran Farren kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kieran Farren Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Kieran Farren kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kieran Farren Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kieran Farren adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kieran Farren Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kieran Farren 21 Kasım 2000 tarihinde Carndonagh şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. İrlanda uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kieran Farren Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Quorum Sports Advisors yapmaktadır. Kieran Farren, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Coleraine FC futbol takımında oynamaktadır. Coleraine FC takımına 30 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Kieran Farren'nin Coleraine FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Kieran Farren Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kieran Farren isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

Kieran Farren Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kieran Farren futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Finn Harps U19

25 Ekim 2019 yılında Finn Harps

1 Aralık 2020 yılında Kulüpsüz

1 Temmuz 2021 yılında Dergview

30 Temmuz 2022 yılında Coleraine

Kieran Farren kimdir

Kieran Farren Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kieran Farren şuan Coleraine FC takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

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Kieran Farren nereli

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