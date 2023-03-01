Kieran Green kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kieran Green Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kieran Green adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kieran Green Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kieran Green 30 Haziran 1997 tarihinde Stockton-on-Tees şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. İngiltere uyrukludur.Gerçek adı da Kieran Thomas Green şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kieran Green Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Grimsby Town futbol takımında oynamaktadır. Grimsby Town takımına 15 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Kieran Green'nin Grimsby Town ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Kieran Green Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kieran Green isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Kieran Green Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kieran Green futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Hartlepool Utd.

21 Kasım 2014 yılında Spennymoor Town

21 Aralık 2014 yılında Hartlepool Utd.

22 Mart 2017 yılında Gateshead

31 Mayıs 2017 yılında Hartlepool Utd.

1 Temmuz 2017 yılında Gateshead

1 Temmuz 2018 yılında Blyth Spartans

1 Temmuz 2019 yılında York City

18 Ağustos 2020 yılında Halifax Town

15 Temmuz 2022 yılında Grimsby Town

Kieran Green Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kieran Green şuan Grimsby Town takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

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