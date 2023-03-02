Kieran Monlouis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kieran Monlouis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kieran Monlouis adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kieran Monlouis Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kieran Monlouis 15 Nisan 1996 tarihinde Lewisham şehrinde doğmuştur. St. Lucia,İngiltere uyrukludur.Gerçek adı da Kieran Dion Monlouis şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kieran Monlouis Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ebbsfleet United futbol takımında oynamaktadır. Ebbsfleet United takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Kieran Monlouis'nin Ebbsfleet United ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Kieran Monlouis Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kieran Monlouis isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Kieran Monlouis Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kieran Monlouis futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Stoke U21

26 Mart 2015 yılında Charlton U21

1 Temmuz 2015 yılında Maldon/Tiptree

18 Ocak 2017 yılında Kulüpsüz

1 Mart 2017 yılında St. Albans City

25 Ağustos 2018 yılında Hamilton Acad.

30 Ocak 2019 yılında Kulüpsüz

23 Şubat 2019 yılında Hemel

1 Temmuz 2019 yılında Dulwich Hamlet

23 Kasım 2019 yılında Margate FC

31 Ocak 2020 yılında Dulwich Hamlet

30 Ağustos 2020 yılında Horsham

1 Temmuz 2021 yılında Ebbsfleet

Kieran Monlouis Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kieran Monlouis şuan Ebbsfleet United takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

Kieran Monlouis Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Saint Lucia takımında 13 numaralı formasıyla 17 Kasım 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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