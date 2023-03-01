Kieran Parselle kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kieran Parselle Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kieran Parselle adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kieran Parselle Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kieran Parselle 1 Aralık 1996 tarihinde Bristol şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. İngiltere,Galler uyrukludur.Gerçek adı da Kieran Richard Parselle şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kieran Parselle Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Bath City futbol takımında oynamaktadır. Bath City takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Kieran Parselle'nin Bath City ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Kieran Parselle Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/kieranparselle

http://www.instagram.com/kieranparselle/

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Kieran Parselle Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kieran Parselle isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

Kieran Parselle Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kieran Parselle futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Newport County

5 Ağustos 2016 yılında Salisbury

29 Ocak 2017 yılında Newport County

1 Temmuz 2017 yılında Gloucester

1 Temmuz 2018 yılında Chippenham

1 Temmuz 2022 yılında Bath City

Kieran Parselle Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kieran Parselle şuan Bath City takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

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