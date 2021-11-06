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Kifafınefis ne demek, TDK'ya göre Kifafınefis kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Kifafınefis kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Kifafınefis ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Kifafınefis nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Kifafınefis kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Kifafınefis ne demek, TDK'ya göre Kifafınefis kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Kifafınefis ne demek? Kifafınefis TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi kifafınefis kelimesi. Peki kifafınefis ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre kifafınefis nedir, kifafınefis kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

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KİFAFINEFİS NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Kifafınefis kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Kifafınefis kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre kifafınefis kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Yaşamaya yetecek kadar olan rızık

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?
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