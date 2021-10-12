Kığı ne demek, TDK'ya göre Kığı kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Kığı ne demek? Kığı TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi kığı kelimesi. Peki kığı ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre kığı nedir, kığı kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

KIĞI NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Kığı kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre kığı kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Kığ

