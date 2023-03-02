Kike Marquez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kike Marquez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kike Marquez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kike Marquez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kike Marquez 23 Temmuz 1989 tarihinde Sanlúcar de Barrameda şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. İspanya uyrukludur.Gerçek adı da Enrique Márquez Climent şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kike Marquez Forvet - Forvet Arkası mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini JV SPORTS SL yapmaktadır. Kike Marquez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Córdoba CF futbol takımında oynamaktadır. Córdoba CF takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Kike Marquez'nin Córdoba CF ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Kike Marquez Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/kikemarquez_10

Kike Marquez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kike Marquez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 700 Bin € kadar çıkmıştır.

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Kike Marquez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kike Marquez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında Betis B

1 Temmuz 2012 yılında Sanluqueño

1 Temmuz 2013 yılında Cádiz CF

4 Ocak 2016 yılında Racing Ferrol

30 Haziran 2016 yılında Cádiz CF

16 Ağustos 2016 yılında Marbella FC

1 Temmuz 2017 yılında Extremadura

1 Ocak 2022 yılında Albacete

1 Temmuz 2022 yılında Córdoba CF

Kike Marquez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kike Marquez şuan Córdoba CF takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

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