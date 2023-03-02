Kike Saverio kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kike Saverio Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kike Saverio adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kike Saverio Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kike Saverio 19 Haziran 1999 tarihinde Génova şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Ekvador,İspanya uyrukludur.Gerçek adı da Javier Enrique Delgado Saverio şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kike Saverio Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Daniel Rodriguez Gonzalez yapmaktadır. Kike Saverio, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Deportivo La Coruña futbol takımında oynamaktadır. Deportivo La Coruña takımına 22 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Kike Saverio'nin Deportivo La Coruña ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Kike Saverio Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

Haberin Devamı

http://www.instagram.com/kike_saverio/

Kike Saverio Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kike Saverio isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

Kike Saverio Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kike Saverio futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Barça U18

1 Temmuz 2017 yılında Barça U19

1 Temmuz 2018 yılında Barcelona B

16 Eylül 2020 yılında CA Osasuna Prom

1 Şubat 2021 yılında FC Andorra

30 Haziran 2021 yılında CA Osasuna Prom

1 Temmuz 2021 yılında Osasuna

28 Temmuz 2021 yılında Ponferradina

30 Haziran 2022 yılında Osasuna

22 Ocak 2023 yılında Dep. La Coruña

Kike Saverio Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kike Saverio şuan Deportivo La Coruña takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.