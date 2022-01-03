Kılağı ne demek, TDK'ya göre Kılağı kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Kılağı ne demek? Kılağı TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi kılağı kelimesi. Peki kılağı ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre kılağı nedir, kılağı kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

KILAĞI NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Kılağı kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre kılağı kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Taş üzerinde bilenen bir kesici aracın keskin yüzüne yapışan ve aracın iyi kesebilmesi için, yağlanmış yumuşak taşla kaldırılması gereken çok ince çelik parçaları, zağ



KILAĞI KELİMESİ KULLANILAN ATASÖZÜ VE DEYİMLER

- kılağısını almak

