Kılavuz Gemisi ne demek, TDK'ya göre Kılavuz Gemisi kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Kılavuz gemisi ne demek? Kılavuz gemisi TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi kılavuz gemisi kelimesi. Peki kılavuz gemisi ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre kılavuz gemisi nedir, kılavuz gemisi kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

KILAVUZ GEMİSİ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Kılavuz gemisi kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre kılavuz gemisi kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Boğaz vb. geçişi tehlikeli yerlerden büyük gemilerin kolaylıkla geçişini sağlamak için yol gösteren gemi, kılavuz

