Kılıçdaroğlu'nun gafı olay yarattı! Ahmet Davutoğlu uyardı!

Deprem bölgesi Malatya'da çadır kentleri ziyaret eden Millet İttifakı liderleri, Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'yla birlikte İftar programında yerini aldı.
"CUMHUR İTTİFAKI LİDERLERİ OLARAK BURDAYIZ"
Bir dizi temaslarda bulunmak üzere beraberinde Malatya’ya gelen CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu çevreyolu üzerinde depremde yıkılan AK Parti İl Binası'nın bulunduğu alanda açıklama yaptı. Bir gazetecinin sorusu üzerine değerlendirmede bulunan Kılıçdaroğlu Millet İttifakı yerine "Cumhur İttifakı" liderleri olduklarını söylerken, Kılıçdaroğlu’nu Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu düzeltti.