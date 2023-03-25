Bakan Soylu'dan milletvekilliği açıklaması: "Milletvekili olmak ya da olmamak tartışmasının içerisine girmek, onu anlamamak demektir"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde katıldığı canlı yayında bakanların milletvekili olacağını açıklamıştı. Bu sözler sonrası İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 14 Mayıs'ta yapılacak seçim hakkında sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanımız Sn.@RTErdogan davamızın lideridir.

Ayasofya’yı bizimle tekrar buluşturan liderimizdir.

Davamız büyüktür ve bizden sonraki nesillerin omzundadır.

Ne kadar kesif mücadelelerin içerisinden geçsek de bedenimiz ne kadar yorgun olsa da ben değil biz demenin zamanıdır

+ Haberin Devamı March 25, 2023

"BİZ DAVANIN NEFERLERİYİZ"

Bakan Süleyman Soylu açıklamasında milletvekili olup olmamak yönündeki tartışmalara değinerek şu ifadeleri kullandı:

"Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan davamızın lideridir. Ayasofya’yı bizimle tekrar buluşturan liderimizdir. Davamız büyüktür ve bizden sonraki nesillerin omzundadır. Ne kadar kesif mücadelelerin içerisinden geçsek de bedenimiz ne kadar yorgun olsa da ben değil biz demenin zamanıdır.

Büyük bir davayı şahsileştirmek, milletvekili olmak ya da olmamak, nereden olmak ya da olmamak tartışmasının içerisine girmek, yüzyılın seçiminde hele de asrın felaketinde, davaya sahip olmamak, onu anlamamak demektir...

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Biz, davamızın neferleriyiz. Geleceğin Güçlü Türkiye'si, davamızın omuzlarında yükselecektir."