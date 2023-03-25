Bakan Soylu'dan milletvekilliği açıklaması: "Milletvekili olmak ya da olmamak tartışmasının içerisine girmek, onu anlamamak demektir"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bakanlıktan istifa edip milletvekili olup olmayacağına yönelik açıklama yaptı.

Melahat Ersoy
Editör
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Bakan Soylu'dan milletvekilliği açıklaması: "Milletvekili olmak ya da olmamak tartışmasının içerisine girmek, onu anlamamak demektir"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde katıldığı canlı yayında bakanların milletvekili olacağını açıklamıştı. Bu sözler sonrası İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 14 Mayıs'ta yapılacak seçim hakkında sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Bakan Soylu'dan milletvekilliği açıklaması: Biz, davamızın neferleriyiz. Geleceğin Güçlü Türkiye'si, davamızın omuzlarında yükselecek

"BİZ DAVANIN NEFERLERİYİZ"

Bakan Süleyman Soylu açıklamasında milletvekili olup olmamak yönündeki tartışmalara değinerek şu ifadeleri kullandı:

"Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan davamızın lideridir. Ayasofya’yı bizimle tekrar buluşturan liderimizdir. Davamız büyüktür ve bizden sonraki nesillerin omzundadır. Ne kadar kesif mücadelelerin içerisinden geçsek de bedenimiz ne kadar yorgun olsa da ben değil biz demenin zamanıdır.

Bakan Soylu'dan milletvekilliği açıklaması: Milletvekili olmak ya da olmamak tartışmasının içerisine girmek, onu anlamamak demektir

Büyük bir davayı şahsileştirmek, milletvekili olmak ya da olmamak, nereden olmak ya da olmamak tartışmasının içerisine girmek, yüzyılın seçiminde hele de asrın felaketinde, davaya sahip olmamak, onu anlamamak demektir...

Biz, davamızın neferleriyiz. Geleceğin Güçlü Türkiye'si, davamızın omuzlarında yükselecektir."

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