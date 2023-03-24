Gazeteci Hulki Cevizoğlu AK Parti'den Milletvekili aday adayı oldu!

14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili seçimleri öncesinde adayların başvuru süreçleri son hızla devam ediyor. Milletvekili adaylarının da başvuru süreçleri devam ederken gazeteci Hulki Cevizoğlu'nun AK Parti aday adayı olduğu öğrenildi.

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Gazeteci Hulki Cevizoğlu AK Parti'den Milletvekili aday adayı oldu!

14 Mayıs seçimlerine sayılı günler kala adayları seçim heyecanı sardı. Tüm Türkiye seçim gününü beklerken Cumhurbaşkanı adayları ve 28. Dönem Milletvekilleri adaylık başvuru süreçleri için YSK'nın yolunu tuttu. Cumhurbaşkanı adayları 100 bin imza sürecini tamamlamak için uğraşırken milletvekili adayları da başvuru süreçlerini tamamlamaya çalışıyor.

AK PARTİ'DEN ADAY OLDU

Son olarak milletvekili adayları başvurularını yaparken ünlü gazeteci Hulki Cevizoğlu'nun da AK Parti milletvekili aday adayı başvurusunda bulunduğu öğrenildi.

Gazeteci Hulki Cevizoğlu AK Parti'den aday oldu!

HULKİ CEVİZOĞLU KİMDİR?

Gazeteci Hulki Cevizoğlu, Mayıs 1958 tarihinde Giresun 'da dünyaya geldi. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Bilimi Bölümü'nü 1980 senesinde bitirdi. Mezun olduktan sonra ise İşletme dalında yüksek lisans yapan Cevizoğlu, Din Felsefesi ve Astronomi dalında da doktoraya başladı. 1981 yılında Gazeteciliğe başlayan Hulki Cevizoğlu çeşitli medya kuruluşlarında görev almıştır. Cevizoğlu, televizyonda sunduğu "Ceviz Kabuğu" programı ile özdeşleşmiştir.

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