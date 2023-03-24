Kılıçdaroğlu'na "HDP’ye de bakanlık verecek misiniz?” sorusu soruldu! Güvenlik güçleri müdahale etti!

Seçime sayılı günler kala altılı masada buluşan partililer Millet İttifakını oluşturmuş ve Cumhurbaşkanı adayı olarak ise CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu seçmişlerdi. O seçim sonrası defalarca kez aday olan fakat kazanamayan Kılıçdaroğlu'na tepki olarak Meral Akşener'de ittifaktan ayrılarak bir kaç gün içinde geri dönmüştü. Kılıçdaroğlu'nun 20 Mart günü HDP eş genel Başkanı Pervin Buldan ve Mithat Sancar ile HDP binasında görüşmüş ve birçok kişi tarafından da tepki toplamıştı.

"HDP’YE DE BAKANLIK VERECEK MİSİNİZ?"

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, deprem bölgesi Malatya’ya ittifak üyelerinin genel başkanları ile birlikte geldi. İftar programı öncesi Gelecek Partisi Ahmet Davutoğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ve Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ile birlikte çadır kentti ziyaret etti. Burada bazı çadırlara giren Kılıçdaroğlu ve beraberindekiler depremzedeler ile kısa süre görüştü.

Kılıçdaroğlu ve beraberindekiler çadır kentten ayrılacağı esnada bir vatandaş, “Başkanım HDP’ye de bakanlık verecek misiniz?” diye bağırıp tepki gösterince güvenlik güçlerince bölgeden uzaklaştırıldı.