Kilian Amehi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kilian Amehi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kilian Amehi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kilian Amehi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kilian Amehi 14 Kasım 1997 tarihinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Fransa,Togo uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kilian Amehi Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini MTPLAYERS yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

US Hostert futbol takımında oynamaktadır. US Hostert takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Kilian Amehi'nin US Hostert ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Kilian Amehi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kilian Amehi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Kilian Amehi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kilian Amehi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında FC Montceau B.

31 Ocak 2018 yılında Sliema Wander.

7 Ocak 2020 yılında Pietà Hotspurs

1 Temmuz 2020 yılında FC Rodange 91

1 Temmuz 2022 yılında US Hostert

Kilian Amehi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kilian Amehi şuan US Hostert takımında oynamakta ve 97 numaralı formayı giymektedir.

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