Kılıçdaroğlu: 83 milyon olarak yüreğimiz Azerbaycan ile

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Bu çatışmada 83 milyon olarak yüreğimiz Azerbaycan ile. Onları seviyoruz, haksızlığa karşıyız. Uluslararası hukuk Azerbaycan'ın hakkı olduğunu söylüyor. Birliği ve bütünlüğü koruyarak, bir işgalin sona ermesini arzu ederek, bu olayın sonlanmasını istiyoruz" dedi.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, TBMM'de partisinin grup toplantısında konuştu. Kılıçdaroğlu, Azerbaycan'ın toprakları işgal altında olan bir devlet olduğunu anımsatarak, "Uluslararası hukuka aykırı olarak toprakları işgal edildi. 30 yıldır bekliyor, işgal ne zaman sona erecek, diye. Bu çatışmada 83 milyon olarak yüreğimiz Azerbaycan ile. Onları seviyoruz, haksızlığa karşıyız. Uluslararası hukuk Azerbaycan'ın hakkı olduğunu söylüyor. Birliği ve bütünlüğü koruyarak, bir işgalin sona ermesini arzu ederek, bu olayın sonlanmasını istiyoruz. Sayın Aliyev bu konuda gayet anlaşılır bir mesaj verdi, "İşgal ettiğiniz topraklarımızdan çekiliniz ve özür dileyiniz" dedi. "Bizim Ermenistan halkıyla bir sorunumuz yok ama Ermeni yönetimiyle bir sorunumuz var" dedi. Bu arada sivillerin hedef alınması çok acı bir olay" dedi.

"MİTİNG SERBEST, BARO SEÇİMLERİ YASAK"

Kılıçdaroğlu, CHP'nin her zaman adaletsizliğin karşısında olduğunu belirterek, "Baroların kendi seçimlerini yapmasıyla ilgili yasak getirildi. Yasaya aykırı düzenlemeler yapıldı. Bir akıl tutulması var. Miting serbest ama baroların seçimi yapması yasak. Kargalar bile güler. Demokrasinin bir başka özelliği de seçimle gelenin seçimle gitmesidir. Bunu sadece son olaylarla ilgili söylemiyorum. Pandemi sürecinden geçiyoruz. Sağlıkçılarımız tarih yazdılar. Türk Tabipleri Birliği vakaların doğru açıklanmasını istedi. Bazen devletin menfaatleri gereği açıklama yapılmaz ama yapıyorsanız doğruyu söyleyeceksiniz" diye konuştu.

CHP lideri Kılıçdaroğlu, konuşmasında ayrıca pandemi sürecinde esnafın yalnız bırakıldığını savundu.