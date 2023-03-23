Kılıçdaroğlu: "İlk turda bu işi bitirmemiz lazım" dedi! İnce o çağrıya karşılık verdi!

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu bu akşam katıldığı Halk TV kanalında Muharrem İnce'ye çağrıda bulundu. Kılıçdaroğlu: İlk turda bu işi bitirmemiz lazımdedi ve o çağrıya İnce'den cevap gecikmedi.

YAYINLAMA
Google News
Kılıçdaroğlu: "İlk turda bu işi bitirmemiz lazım" dedi! İnce o çağrıya karşılık verdi!

Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu katıldığı HalkTV kanalındaki programda önemli açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu ikinci tura kalmak istemediklerini belirterek İnce'yi üstü kapalı şekilde İttifaka davet etti.

Kılıçdaroğlu: "İlk turda bu işi bitirmemiz lazım" dedi! İnce o çağrıya karşılık verdi!

ÜSTÜ KAPALI ADAYLIKTAN ÇEKİLMESİNİ İSTEDİ

Kılıçdaroğlu ise HalkTV'nin programında, İnce'nin üstü kapalı bir şekilde adaylıktan çekilmesini ifade ederek, "Muharrem İnce ile görüşecek misiniz? Nedir ondan beklentiniz?" sorusuna yanıt veren Kılıçdaroğlu, "Ben bütün partileri ziyaret ederim. Memleket Partisi'ni de ziyaret edeceğim. Olması gereken şu: Birinci turda bu işi alıp Türkiye'yi ikinci kez yormamak lazım. Doğrusu budur" dedi.

İNCE'DEN CEVAP GECİKMEDİ

TV100 kanalında Az Önce Konuştuk programı sunucusu gazeteci Candaş Tolga Işık ise sosyal medya hesabı twitter üzerinden Muharrem İnce ile konuyla ilgili görüştüğünü belirterek, "Az önce Muharrem İnce'yle konuştum. Kılıcdaroğlu'nun kendisine yaptığı 'İlk turda bitirmemiz lazım' çağrısıyla ilgili '100 bin imzayı toplayayım önce Kemal Bey benim abimdir, genel başkanımdır. Onun sözünü dinler, memnuniyetle de görüşür, konuşurum' dedi." ifadelerinde bulundu.

Kılıçdaroğlu: "İlk turda bu işi bitirmemiz lazım" dedi! İnce o çağrıya karşılık verdi!

İlgili Haberler
YSK 100 bin imza sürecinin ikinci gününde verileri paylaştı!
YSK 100 bin imza sürecinin ikinci gününde verileri paylaştı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kahramanmaraş'ta kalıcı konutların temel atma töreninde konuştu!
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kahramanmaraş'ta kalıcı konutların temel atma töreninde konuştu!
Erdoğan'ın müjdesini verdiği 7 bin 500 lira olacak En düşük emekli maaşı yasasının çıkacağı tarih belli oldu
Erdoğan'ın müjdesini verdiği 7 bin 500 lira olacak En düşük emekli maaşı yasasının çıkacağı tarih belli oldu
1
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
YSK 100 bin imza sürecinin ikinci gününde verileri paylaştı!
YSK 100 bin imza sürecinin ikinci gününde verileri paylaştı!
Emine Erdoğan "Sıfır Atık Günü" kapsamında ABD'ye gidecek!
Emine Erdoğan "Sıfır Atık Günü" kapsamında ABD'ye gidecek!
Cumhurbaşkanı adaylarının şu ana kadar topladıkları imza sayıları açıklandı!
Cumhurbaşkanı adaylarının şu ana kadar topladıkları imza sayıları açıklandı!
Hoş Geldin Ya Şehri Ramazan
Hoş Geldin Ya Şehri Ramazan
Son Haberler
TikTok CEO'su Shou Chew ABD'de güvenlik açığı nedeniyle ifade verdi!
TikTok CEO'su Shou Chew ABD'de güvenlik açığı nedeniyle ifade verdi!
Yanlış kişiyi kaçırdıklarını fark edip özür dilediler! Sonra da doğru kişiyi kaçırdılar!
Yanlış kişiyi kaçırdıklarını fark edip özür dilediler! Sonra da doğru kişiyi kaçırdılar!
Kılıçdaroğlu: "İlk turda bu işi bitirmemiz lazım" dedi! İnce o çağrıya karşılık verdi!
Kılıçdaroğlu: "İlk turda bu işi bitirmemiz lazım" dedi! İnce o çağrıya karşılık verdi!
Kamyonda ev eşyası var dediler! İçinden 60 göçmen çıktı!
Kamyonda ev eşyası var dediler! İçinden 60 göçmen çıktı!
Yavuz Ağıralioğlu'ndan zehir zemberek açıklama! "Kurduğumuz masada bize pusu kuruldu, terörün gölgesinde olamayız" dedi!
Yavuz Ağıralioğlu'ndan zehir zemberek açıklama! "Kurduğumuz masada bize pusu kuruldu, terörün gölgesinde olamayız" dedi!
Hilal Dilber TBMM'de Kadınları temsil etmek istiyorum diyerek MHP'den Aday Adayı oldu
Hilal Dilber TBMM'de Kadınları temsil etmek istiyorum diyerek MHP'den Aday Adayı oldu
Çok Okunanlar
Sadece en düşük emekli maaşlar mı arttırıldı? Diğer emeklilerin maaşlarında artış olacak mı?
Sadece en düşük emekli maaşlar mı arttırıldı? Diğer emeklilerin maaşlarında artış olacak mı?
CHP - HDP pazarlığı ortaya çıktı! 6 aydır arka kapıdan görüşüyorlarmış
CHP - HDP pazarlığı ortaya çıktı! 6 aydır arka kapıdan görüşüyorlarmış
Erdoğan'ın müjdesini verdiği 7 bin 500 lira olacak En düşük emekli maaşı yasasının çıkacağı tarih belli oldu
Erdoğan'ın müjdesini verdiği 7 bin 500 lira olacak En düşük emekli maaşı yasasının çıkacağı tarih belli oldu
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı! Faiz değişmedi
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı! Faiz değişmedi
Muharrem İnce altılı masayı yerden yere vurdu: "Bu 6'lı masa seçim kazanamaz"
Muharrem İnce altılı masayı yerden yere vurdu: "Bu 6'lı masa seçim kazanamaz"
Ülkücü camianın parlayan yıldızı TBMM yolunda, Murat Şahin Milletvekili aday adayı oldu
Ülkücü camianın parlayan yıldızı TBMM yolunda, Murat Şahin Milletvekili aday adayı oldu
Yorumlananlar
Ezan okunmadan önce orucunu açmıştı! Kılıçdaroğlu’na tavsiye verilen video kahkaha attırdı: “Ezandan önce kesinlikle bir şey yemiyoruz, içmiyoruz”
Ezan okunmadan önce orucunu açmıştı! Kılıçdaroğlu’na tavsiye verilen video kahkaha attırdı: “Ezandan önce kesinlikle bir şey yemiyoruz, içmiyoruz”
Ameliyatlara bile girmişti! Sahte doktor "dersimi aldım, tahliyemi istiyorum" dedi!
Ameliyatlara bile girmişti! Sahte doktor "dersimi aldım, tahliyemi istiyorum" dedi!
Ünlülerden depremzedeler için bağış sözünü tutmayanlara sert tepki; “Hepsini ifşa edip topluca yüzüne tükürelim”
Ünlülerden depremzedeler için bağış sözünü tutmayanlara sert tepki; “Hepsini ifşa edip topluca yüzüne tükürelim”
RTÜK’ten Halk TV’ye terör örgütüne üye olmaktan hükümlüyü övmekten dolayı inceleme başlattı
RTÜK’ten Halk TV’ye terör örgütüne üye olmaktan hükümlüyü övmekten dolayı inceleme başlattı