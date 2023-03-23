Kılıçdaroğlu: "İlk turda bu işi bitirmemiz lazım" dedi! İnce o çağrıya karşılık verdi!

Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu katıldığı HalkTV kanalındaki programda önemli açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu ikinci tura kalmak istemediklerini belirterek İnce'yi üstü kapalı şekilde İttifaka davet etti.

ÜSTÜ KAPALI ADAYLIKTAN ÇEKİLMESİNİ İSTEDİ

Kılıçdaroğlu ise HalkTV'nin programında, İnce'nin üstü kapalı bir şekilde adaylıktan çekilmesini ifade ederek, "Muharrem İnce ile görüşecek misiniz? Nedir ondan beklentiniz?" sorusuna yanıt veren Kılıçdaroğlu, "Ben bütün partileri ziyaret ederim. Memleket Partisi'ni de ziyaret edeceğim. Olması gereken şu: Birinci turda bu işi alıp Türkiye'yi ikinci kez yormamak lazım. Doğrusu budur" dedi.

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İNCE'DEN CEVAP GECİKMEDİ

TV100 kanalında Az Önce Konuştuk programı sunucusu gazeteci Candaş Tolga Işık ise sosyal medya hesabı twitter üzerinden Muharrem İnce ile konuyla ilgili görüştüğünü belirterek, "Az önce Muharrem İnce'yle konuştum. Kılıcdaroğlu'nun kendisine yaptığı 'İlk turda bitirmemiz lazım' çağrısıyla ilgili '100 bin imzayı toplayayım önce Kemal Bey benim abimdir, genel başkanımdır. Onun sözünü dinler, memnuniyetle de görüşür, konuşurum' dedi." ifadelerinde bulundu.