Kılıçdaroğlu, polislerin şark sürelerini kısaltan yönetmeliği bile eleştirdi! Bakan Soylu anında cevap verdi: Ortağın HDPKK yönetmelik mahiridirZelenskiy'den Rus ordusuna katılmaya çalışan paralı askerlere flaş uyarı: Hayatının en kötü kararı olacakAhmet Hakan, Berat Albayrak'ın Burası Çok Önemli kitabını yazdı: Ekonomi ve enerji konusunda hayli bilgileneceksinizVali, belediye başkanı herkes uyarmıştı! Meteoroloji duyurdu: Merakla beklenen kar yağışı başladı! Türkiye, beyaz örtüyle kaplanacak!Seeing raw chicken in a dream18 Mart Çanakkale Zaferini neden kutlarız? 18 Mart Çanakkale Zaferi neden kutlanır?18 Mart Çanakkale Zaferi en güzel sözler 2022 | 18 mart Çanakkale Zaferi Facebook, Whatsapp sözleri, mesajları18 Mart Çanakkale Zaferi resmi tatil mi 2022? 18 Mart 2022 Cuma okullar, üniversiteler tatil mi?18 Mart Çanakkale zaferi resmi tatil mi 2022? 18 Mart 2022 Cuma18 Mart 2022 Cuma bankalar açık mı, tatil mi? Cuma günü bankalar çalışıyor mu?
İstanbul0 °C
  1. HABERLER
  2. SİYASET
  3. Kılıçdaroğlu, polislerin şark sürelerini kısaltan yönetmeliği bile eleştirdi! Bakan Soylu anında cevap verdi: Ortağın HDPKK yönetmelik mahiridir

Kılıçdaroğlu, polislerin şark sürelerini kısaltan yönetmeliği bile eleştirdi! Bakan Soylu anında cevap verdi: Ortağın HDPKK yönetmelik mahiridir

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun polislerin şark sürelerinin düşürülmesi konusundaki düzenlemeye ilişkin yaptığı sosyal medya paylaşımına cevap vererek," Kılıçdaroğlu; ilgili büyükelçiye! Onaylatarak tweet atmış. Ortağın HDPKK yönetmelik mahiridir, belediyelerinize verdiği örgüt mensupları gibi" dedi.

Kılıçdaroğlu, polislerin şark sürelerini kısaltan yönetmeliği bile eleştirdi! Bakan Soylu anında cevap verdi: Ortağın HDPKK yönetmelik mahiridir

Emniyet Hizmetleri Sınıfı Mensupları Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik dün Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi ve polislerin şark görev süreleri değişti. Söz konusu düzenlemeyle kamuoyunda şark olarak bilenen 2. bölge illerindeki hizmet süreleri düşürüldü.

Kılıçdaroğlu, polislerin şark sürelerini kısaltan yönetmeliği bile eleştirdi! Bakan Soylu anında cevap verdi: Ortağın HDPKK yönetmelik mahiridir

KILIÇDAROĞLU: KİMSE MERAK ETMESİN KALDIRACAĞIZ

Düzenleme hakkında sosyal medya hesabından açıklama yapan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Erdoğan’ın imzaladığı "Bölge Sistemi" tam bir garabettir. Saray, hayatı zorluklarla dolu olan Polisimize “Daha çok zorluğa katlanacaksın” diyor. Emniyet Teşkilatımızda gece gündüz emek veren kardeşlerimiz hiç merak etmesin, bu bozuk yönetmeliği iktidara gelir gelmez kaldıracağız!" ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu, polislerin şark sürelerini kısaltan yönetmeliği bile eleştirdi! Bakan Soylu anında cevap verdi: Ortağın HDPKK yönetmelik mahiridir

BAKAN SOYLU'DAN GÖNDERME: GELİYOR GELMEKTE OLAN

Söz konusu açıklamaya İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla cevap vererek "Birçok olumlu düzenlemeyle Polisimizin şark süresini indiren, bölge düzenlemesini 2024’te başlatacak yönetmelik için Kılıçdaroğlu; ilgili büyükelçiye! onaylatarak tweet atmış. Ortağın HDPKK yönetmelik mahiridir, belediyelerinize verdiği örgüt mensupları gibi. Geliyor gelmekte olan"  dedi. 

Kılıçdaroğlu, polislerin şark sürelerini kısaltan yönetmeliği bile eleştirdi! Bakan Soylu anında cevap verdi: Ortağın HDPKK yönetmelik mahiridir

POLİSLERİN YENİ HİZMET SÜRELERİ

Yönetmelik değişikliğiyle illerin hizmet süreleri yıl olarak şöyle:

"Adana 8, Ankara 8, Antalya 8, Aydın 6, Balıkesir 6, Bursa 8, Çanakkale 6, Denizli 6, Eskişehir 6, Gaziantep 6, Hatay 6, İstanbul 8, İzmir 8, Kayseri 6, Kocaeli 6, Konya 6, Malatya 6, Manisa 6, Mersin 8, Muğla 6, Sakarya 6, Samsun 6, Tekirdağ 6, Trabzon 6, Yalova 6, Afyonkarahisar 5, Aksaray 5, Amasya 5, Bartın 4, Bilecik 4, Bolu 5, Burdur 5, Çankırı 4, Çorum 5, Düzce 5, Edirne 5, Giresun 5, Isparta 5, Kahramanmaraş 5, Karabük 4, Karaman 4, Kastamonu 5, Kırıkkale 5, Kırklareli 5, Kırşehir 4, Kilis 4, Kütahya 5, Nevşehir 5, Niğde 5, Ordu 5, Osmaniye 5, Rize 5, Sinop 4, Tokat 5, Uşak 5, Yozgat 4, Zonguldak 5, Adıyaman 5, Artvin 4, Batman 5, Bayburt 4, Diyarbakır 5, Elazığ 5, Erzincan 5, Erzurum 5, Gümüşhane 4, Mardin 5, Sivas 5, Şanlıurfa 5, Van 5, Ağrı 4, Ardahan 3, Bingöl 4, Bitlis 4, Hakkari 3, Iğdır 4, Kars 4, Muş 4, Siirt 4, Şırnak 3, Tunceli 3."

Bölge Gündem Editör Ekibi
Haberler, Son Dakika Haberleri
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT