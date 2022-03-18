Kılıçdaroğlu, polislerin şark sürelerini kısaltan yönetmeliği bile eleştirdi! Bakan Soylu anında cevap verdi: Ortağın HDPKK yönetmelik mahiridir

Emniyet Hizmetleri Sınıfı Mensupları Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik dün Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi ve polislerin şark görev süreleri değişti. Söz konusu düzenlemeyle kamuoyunda şark olarak bilenen 2. bölge illerindeki hizmet süreleri düşürüldü.

KILIÇDAROĞLU: KİMSE MERAK ETMESİN KALDIRACAĞIZ

Düzenleme hakkında sosyal medya hesabından açıklama yapan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Erdoğan’ın imzaladığı "Bölge Sistemi" tam bir garabettir. Saray, hayatı zorluklarla dolu olan Polisimize “Daha çok zorluğa katlanacaksın” diyor. Emniyet Teşkilatımızda gece gündüz emek veren kardeşlerimiz hiç merak etmesin, bu bozuk yönetmeliği iktidara gelir gelmez kaldıracağız!" ifadelerini kullandı.

BAKAN SOYLU'DAN GÖNDERME: GELİYOR GELMEKTE OLAN

Söz konusu açıklamaya İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla cevap vererek "Birçok olumlu düzenlemeyle Polisimizin şark süresini indiren, bölge düzenlemesini 2024’te başlatacak yönetmelik için Kılıçdaroğlu; ilgili büyükelçiye! onaylatarak tweet atmış. Ortağın HDPKK yönetmelik mahiridir, belediyelerinize verdiği örgüt mensupları gibi. Geliyor gelmekte olan" dedi.

POLİSLERİN YENİ HİZMET SÜRELERİ

Yönetmelik değişikliğiyle illerin hizmet süreleri yıl olarak şöyle:

"Adana 8, Ankara 8, Antalya 8, Aydın 6, Balıkesir 6, Bursa 8, Çanakkale 6, Denizli 6, Eskişehir 6, Gaziantep 6, Hatay 6, İstanbul 8, İzmir 8, Kayseri 6, Kocaeli 6, Konya 6, Malatya 6, Manisa 6, Mersin 8, Muğla 6, Sakarya 6, Samsun 6, Tekirdağ 6, Trabzon 6, Yalova 6, Afyonkarahisar 5, Aksaray 5, Amasya 5, Bartın 4, Bilecik 4, Bolu 5, Burdur 5, Çankırı 4, Çorum 5, Düzce 5, Edirne 5, Giresun 5, Isparta 5, Kahramanmaraş 5, Karabük 4, Karaman 4, Kastamonu 5, Kırıkkale 5, Kırklareli 5, Kırşehir 4, Kilis 4, Kütahya 5, Nevşehir 5, Niğde 5, Ordu 5, Osmaniye 5, Rize 5, Sinop 4, Tokat 5, Uşak 5, Yozgat 4, Zonguldak 5, Adıyaman 5, Artvin 4, Batman 5, Bayburt 4, Diyarbakır 5, Elazığ 5, Erzincan 5, Erzurum 5, Gümüşhane 4, Mardin 5, Sivas 5, Şanlıurfa 5, Van 5, Ağrı 4, Ardahan 3, Bingöl 4, Bitlis 4, Hakkari 3, Iğdır 4, Kars 4, Muş 4, Siirt 4, Şırnak 3, Tunceli 3."