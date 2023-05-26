Kılıçdaroğlu taleplerimi karşılamaya hazırdı, makam-mevki istemiyorum!

Cumhurbaşkanlığı seçimlerine iki gün kala Sinan Oğan, CNN Turk'te Fulya Öztürk'ün sorularını yanıtladı.

İNCE'YE YAPILAN BİZE DE YAPILDI

Altı çizilmesi gereken bazı konular var diyen Sinan Oğan, " Linç kültürünü Türkiye için çok tehlikeli buluyorum. İnsanlar farklı görüşlerde bulunabilir. Biz oturduk, düşündük, kimisi Millet İttifakı'nı, kimisi tarafsız kalalım dedi. Ama çoğunluk Cumhur İttifakı dedi. Muharrem İnce'ye yapılanın aynısı, bize yapıldı. Muharrem İnce ile birlikte burada linç kültürünü konuşmak isterim. Ümit Özdağ ile oturduk, konuştuk. Biz yine dostuz. Farklı görüşlerimiz oldu." dedi.

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Ümit Özdağ ile çekilmiş fotoğraflarının perde arkasını anlatan Oğan, " planlanmış bir kurgu değildi, tespihin bir özelliği yok." dedi.

Sosyal medyada kendisine hakaret edenlere seslenen Sinan Oğan, "Bugünler geçecek yapmayın. Eleştiriler değil ama hakaretlerin hesabını soracağım." dedi.

AYNI DİLDE YANIT VERDİM

Karar sonrası başlayan tartışmalara değinen Oğan, " Sayın Özdağ ile bütün her şeyi konuşarak bu noktaya geldik. Bir şey olsa oturur yine konuşuruz. Biz cenge gitmiyoruz, seçime gidiyoruz. Biz seçim döneminde hiçbir genel başkanı hedef almadım. Dün Kılıçdaroğlu'na yanıt verdim.. Yine aynı Ali Babacan.. Çocuk aşağılamaya çalıştı. Ben de aynı dilde yanıt verdim. Ben önce seviyeyi düşürmem. Kim hangi dilden anlıyorsa o dilde konuşmasını bilirim." ifadelerini kullandı.

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TALEPLERİM OLSA, KILIÇDAROĞLU BUNLARI KARŞILAMAYA HAZIRDI"

Sinan Oğan, " Mansur Yavaş benim değer verdiğim bir dostumdur. Kendisine çok kıymet veririm. Mansur Yavaş aday olsaydı ben aday olmayacaktım. Ben meseleye bir prensip çerçevesinde baktım. Ben 3 sene önce yola çıktım. Bir Türk milliyetçisi adaya ihtiyaç olduğunu söyledim. Sinan Oğan gönüllüleri üzerinden çalışmaları yürüttüm . Sinan Oğan gönüllülerine teşekkür ediyorum. HDP'nin denklemden çıkarılması gerektiğini, seçilecek cumhurbaşkanının üzerinde bölücü örgüt baskısı kurmak olduğunu bizim bu oyunu bozmak istediğimizi gittiğim her yerde söyledim. Biz bugün geldiğimiz noktada hedeflerimize ulaştık. Merkeze Türk milliyetçilerini oturttuk. Bugün geldiğimiz noktada Kılıçdaroğlu ile oturduğumuz noktada çok şey konuştuk. 'Biz tabanımızı nasıl ikna edeceğiz, sizin parlamentoda çoğunluğunuz yok' çerçevesinde bir konuşmamız oldu. Millet İttifakı'ndan Davutoğlu ve Kılıçdaroğlu ile görüştüm. Daha sonra Kılıçdaroğlu ile telefonda görüştüm. Daha sonra Yavaş'ın bir mesajı oldu. Ben de teşekkür ettim kendisine. Benim taleplerim olsa, Kılıçdaroğlu bunları karşılamaya hazırdı. Ben bir makam, mevki talebim yoktu." şeklinde konuştu.