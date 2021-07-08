Kılıçdaroğlu, üçüncü doz aşısını yaptırdı

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda üçüncü doz koronavirüs aşısını yaptırdığını belirtti.

Bilim Kurulunun tavsiye kararı doğrultusunda üçüncü doz aşıyı yaptırdığını ifade eden Kılıçdaroğlu, sağlık çalışanlarını üstün çabaları için tebrik etti.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Bilim Kurulu'nun tavsiye kararı doğrultusunda, 3'üncü doz Covid- 19 aşısını yaptırdım. Tüm sağlık emekçilerimize, üstün çabaları için teşekkür ederim"