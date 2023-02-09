Kılıçdaroğlu ve CHP milletvekilleri, bu ayki maaşlarını depremzedelere gönderecek

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki deprem 10 ili etkiledi. Binlerce binanın yıkılması nedeniyle vatandaşlar enkaz altında kaldı. Enkaz altında yaşam savaşı veren vatandaşlar ve deprem bölgesinde mağduriyet yaşayan vatandaşlar için AFAD, birçok kurum ve derneklerin yanı sıra siyasette harekete geçti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve partinin milletvekilleri bir maaşını depremzedelere gönderme kararı aldı.

Cumhuriyet Halk Partisi'nin Twitter hesabından yapılan bilgilendirmede şunlar kaydedildi:

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"Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun öncülüğünde, tüm milletvekillerimiz bu ayki milletvekili maaşlarını, afet bölgesindeki depremzedelere destek olarak gönderme kararı almıştır. Bu felaketi dayanışmayla aşacağız."