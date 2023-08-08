Kılıçdaroğlu'ndan Akbelenlilere tehdit: Oy verirseniz iki elim yakanızda olur

Partisinin grup toplantısında konuşan CHP lideri Kılıçdaroğlu, Meclis'te bugün yapılacak Akbelen görüşmeleri hakkında konuştu, Akbelenlileri tehdit etti. Kılıçdaroğlu, "Hayır diyene oy verirseniz iki elim yakanızda olur" dedi.

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Kılıçdaroğlu'ndan Akbelenlilere tehdit: Oy verirseniz iki elim yakanızda olur

Muğla'nın Milas ilçesindeki Yeniköy ve Kemerköy Termik Santralleri bölgesinde bulunan Akbelen Ormanları'nda ağaç katliamı yapıldığını iddia eden eylemcilerin protestoları devam ederken bir grup eylemci bugün gerçekleşen CHP Grup Toplantısı'na katıldı.

Grup toplantısındaki konuşmasının tamamını Akbelen'e ayıran CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eylemcilere destek olarak birlik mesajı verdi. Kılıçdaroğlu şöyle konuştu:

"Benim size sözüm var. Sizin her yerde her ortamda sözcünüz olacağım. Sadece ben değil her CHP'li, sadece milletvekilleri de değil, il başkanları, ilçe başkanları, kadın kolları, gençlik kolları hepsi sözcünüz olacak."

"oy verirseniz iki elim de yakanızda olacak"

Konuşmasının sonunda Meclis'te bugün yapılacak Akbelen görüşmelerine vurgu yapan Kılıçdaroğlu açık açık Akbelenlileri tehdit etti. Kılıçdaroğlu, "Hayır diyene eğer oy verirseniz iki elim yakanızda olur." dedi.

Kaynak: Haber7

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