Kılıçdaroğlu'ndan çarpıcı adım: Belediye başkanlarının istifasına engel oldu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, milletvekili adayı olmak isteyen iki belediye başkanının bu taleplerini reddettiği öne sürüldü.

Melahat Ersoy
Editör
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Kılıçdaroğlu'ndan çarpıcı adım: Belediye başkanlarının istifasına engel oldu

Türkiye 14 Mayıs'ta seçime gidecek. 28. Dönem Milletvekili ve Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesi siyaset kulisleri hareketlendi.

KAMUDAKİ İSİMLER İSTİFA ETTİ

Kamuda görevli olan isimlerin adaylık için istifa etme süreçleri başladı. Hatay Valisi Rahmi Doğan da 14 Mayıs'ta yapılacak olan seçimlerde milletvekili aday adayı olmak için görevinden istifa etti. Kızılay'ın İstanbul İl Başkanı Kadem Ekşi de AK Parti'den milletvekili aday adayı olmak için İBB'deki Deprem ve Doğal Afetler Komisyonu Başkanlığı ve AK Parti Maltepe Meclis üyeliği görevlerini bıraktı.
Bu durum birçok partide yaşanırken CHP'deki bazı istifaların engellendiği öne sürüldü.

KILIÇDAROĞLU "VETO ETTİ" İDDİASI

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu kulislerde konuşulanlara göre CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu CHP'li Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu ve Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir'in de milletvekili aday adayı olmak için istifa taleplerini veto etti.

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