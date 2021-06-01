Kılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'a tazminat kararı: 30 bin TL ödeyecek!

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik açtığı davayı kazandı. Karar kapsamında Kılıçdaroğlu, Oktay'ın kişilik haklarına saldırıda bulunduğu gerekçesiyle 30 bin lira manevi tazminat ödemeye mahkum edildi.

MAHKEMEDEN 30 BİN TL TAZMİNAT KARARI

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında 13 Ekim 2020'de, TBMM'deki grup toplantısında yaptığı konuşmada, kendisine yönelik sözleri nedeniyle manevi tazminat davası açtı. Ankara 15. Asliye Hukuk Mahkemesi, davayı kabul ederek, Oktay'ın kişilik haklarına saldırıda bulunduğuna hükmettiği Kılıçdaroğlu'nun 30 bin lira manevi tazminat ödemesine karar verdi.

NE OLMUŞTU?

Kılıçdaroğlu mahkemeye konu olan grup toplantısında Türk Telekom'un tarihimizin önemli yatırımlarından bir tanesi olduğunu ancak iktidarın bunu Hariri ailesine sattığını belirterek, "Türk bankalarından kredi çekti, götürdü devlete verdi, gitti devlet bankalarına yatırdılar. Hariri ailesinin cebinden beş kuruş para çıkmadı.

Ben ödemiyorum dedi, al Türk Telekom da senin olsun dedi. Dünyanın en büyük kazığını yedik. Yapmadılar, alt yapıyı yapmadılar.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 2018'e kadar da başkan yardımcısıydı Türk Telekom'da.

Hortumculuğun başkan yardımcısıydı. İnternet altyapısı bu kadar yetersizken, sen nasıl kalkar dersin dünyada birinci Çin, ikinci biziz. O görevi bıracaksın."