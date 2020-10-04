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Kılıçdaroğlu'ndan Gence saldırısına kınama

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ermenistan ordusu tarafından Azerbaycan'ın Gence kentinde sivillere yönelik gerçekleştirilen roketli saldırıyı, Twitter kişisel hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla kınadı.

Kılıçdaroğlu'ndan Gence saldırısına kınama

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ermenistan ordusu tarafından Azerbaycan'ın en büyük ikinci kenti Gence'de gerçekleştirilen, sivillerin hedef alındığı roketli saldırıyı kınadı. Kişisel Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda Ermenistan'ın uluslararası hukuk kurallarını ihlal ettiğini belirten Kılıçdaroğlu, paylaşımında;

"Ermenistan'ın uluslararası hukuk kurallarını ihlal ederek Azerbaycan'ın Gence kentine yönelik masum sivilleri hedef alan alçakça saldırısını şiddetle kınıyorum. Kardeş Azerbaycan halkına geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, haklı davalarında yanlarında olduğumuzu hatırlatıyorum" ifadelerine yer verdi.

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Berna Akkaya
Editör


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