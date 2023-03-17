Kılıçdaroğlu'nun danışmanı açıkladı! İktidara gelirlerse iki isim serbest bırakılacak

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun danışmanı Ünal Çevikoz, iktidara gelmeleri durumunda tutuklu bulunan Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala'nın serbest bırakılacağını söyledi.

Melahat Ersoy
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Kılıçdaroğlu'nun danışmanı açıkladı! İktidara gelirlerse iki isim serbest bırakılacak

CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun dış politika danışmanı Ünal Çeviköz, ABD'li Politico dergisine açıklamalarda bulundu, çarpıcı ifadeler kullandı. Çeviköz, iktidara gelmeleri halinde dış politikada yapacakları adımları anlattı.

KAVALA VE DEMİRTAŞ

Avrupa Birliği (AB) ve NATO ile ilişkilerde yeniden başlangıç olacağını ifade Ünal Çeviköz, tutuklu bulunan HDP Eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ve iş insanı Osman Kavala'nın Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararlarına uyularak serbest bırakılacağını söyledi. Çeviköz, yeni hükümetin Türkiye'nin insan hakları konusunda kötüleşen sicilini onarmaya çalışacağını ifade etti.

İÇ SİYASET

İç siyasete değinen Çevikoz, "Bir normalleşme süreci başlatacağız. Bu da müttefiklerimize ve tüm Avrupa ülkelerine basitçe, 'Türkiye'nin yeniden demokrasi yolunda olduğu' mesajını verecek ve Türkiye'nin pozisyonuna dair algıda ciddi bir değişiklik yaratacak" dedi.

İSVEÇ VE FİNLANDİYA'NIN NATO ÜYELİĞİ

Ünal Çeviköz, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği hakkında, "İkili sorunlarınızı NATO gibi çok taraflı bir kuruma taşırsanız, o zaman bütün diğer NATO ülkeleri ile kendi ülkeniz arasında bir tür kutuplaşma yaratırsınız. İsveç ve Finlandiya'nın üyeliğinin, NATO gibi kolektif bir savunma örgütünün güvenliğini artıracağını ve güçlendireceğini düşünüyorum" dedi.

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