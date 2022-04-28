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  3. Kılıçdaroğlu'nun karanlıkla şovu son buldu! İnadı bıraktı, aydınlığa kavuştu! Üç aylık elektrik faturasını ödedi!

Kılıçdaroğlu'nun karanlıkla şovu son buldu! İnadı bıraktı, aydınlığa kavuştu! Üç aylık elektrik faturasını ödedi!

Şubat ayında yayımladığı videoda elektrik zamları geri çekilinceye kadar faturalarını ödemeyeceğini açıklayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun evinin elektriği kesilmişti. Kılıçdaroğlu'nun, elektrik faturasını ödediği, bu sabah elektriğinin açıldığı belirtildi.

Kılıçdaroğlu'nun karanlıkla şovu son buldu! İnadı bıraktı, aydınlığa kavuştu! Üç aylık elektrik faturasını ödedi!

Şubat ayı başında  'elektrik faturalarını ödemeyeceğini' açıklayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun evinin elektriği 21 Nisan'da kesilmişti. Bir hafta karanlıkta kalacağını açıklayan CHP lideri, bugün itibariyle faturasını öderken elektrik kullanımı sağlandı.

Elektrik faturasını ödemeyen Kılıçdaroğlu, "Bu eylemim bir sivil itaatsizlik çağrısı değildir. Bir direniştir. Eylemim ülkenin karanlıkta kalan ailelerine, çocuklarına ses olmak içindir" ifadelerini kullanmıştı.

Kılıçdaroğlu'nun karanlıkla şovu son buldu! İnadı bıraktı, aydınlığa kavuştu! Üç aylık elektrik faturasını ödedi!

Elektrik faturalarına gelen zamları protesto etmek amacıyla, elektrik faturasını ödemeyen Kılıçdaroğlu'nun evinin elektriği Sabancı Grubu'na ait olan Başkent Elektrik tarafından kesilmişti.

Kılıçdaroğlu ailesinin elektriği, üç aylık ödenmeyen ve yaklaşık 1000 TL'yi bulan faturayla birlikte 28 TL'lik açma-kapama ücreti ve gecikme faiziyle ödenerek kullanıma açıldı.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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