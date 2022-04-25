​​​​​​​Kılıçdaroğlu'nun mumu yatsıya kadar yandı! Bakan Dönmez'in ardından bir yalanlama da EDAŞ'tan geldi!​​​​​​​

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Kılıçdaroğlu'nun "evinin elektriği 4 aydır kesik" iddiasıyla ziyaret ettiği Güllü Demir'in evinin elektriğinin kesik olmadığı ortaya çıktı.

BAKAN DÖNMEZ: IŞIKLARI NEDEN AÇMADINIZ

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Kılıçdaroğlu’nun Keçiören’de elektriği kesik olduğu iddia edilen bir aileyi ziyaret etmesine yönelik, "Yapılan incelemeler sonucu o gün evin elektriği varmış. Ve o gün o evde elektrikler olduğu halde ışıkları neden açmadınız" ifadelerini kullandı.

KEÇİÖREN KAYMAKAMLIĞINDAN AÇIKLAMA

Keçiören Kaymakamlığından 4 aydır elektriği kesik olduğu iddia edilen konutta ikamet eden vatandaşa ilişkin açıklama yapıldı. Keçiören Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada, “İlçemizde ikamet eden Güllü K. isimli vatandaşımızla ilgili olarak yapılan araştırmada; vatandaşımızın ikametgahının elektriğinin iddia edildiği şekliyle 4 aydır kesik olmadığı, borcu nedeniyle dağıtıcı şirket tarafından 31.03.2022 tarihinde elektriğin kesildiği, beş gün sonra 05.04.2022 tarihinde ödemenin yapılması üzerine elektriğinin açıldığı, vatandaşımıza 2021 yılında 2 kez yaptığı pandemi yardımı başvurusu ile ilgili olarak 2 kez pandemi desteği yapıldığı, 2022 Şubat ayında doğalgaz yardımı başvurusu neticesinde de 381 TL destek sağlandığı, ailenin, bugüne kadar pandemi ve doğalgaz yardımı dışında Kaymakamlığımıza herhangi bir başvurusu olmadığı anlaşılmış olup, ihtiyaç sahibi bütün vatandaşlarımıza başvuru yapmaları halinde kira, gıda, fatura, giyim, eğitim, barınma gibi temel ihtiyaçlar başta olmak üzere her türlü destek sağlanmaktadır” denildi.

Başkent Elektrik Dağıtım AŞ (Başkent EDAŞ) Twitter hesabından yapılan açıklamada, Başkent EDAŞ'ın düzenleme ve denetlemeye tabi bir sektörde faaliyet gösterdiği kaydedildi. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi.

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'ENERJİ KESME İŞLEMİ YAPILMAMIŞTIR'

"Bu konuda gerek bizzat abonemizin kendisinin yaptığı açıklamalar gerekse kamu kurumlarının talebi üzerine şirketimiz tarafından 24 Nisan'da yapılan saha tespiti ve kayıtlarımızda yapılan incelemeye göre, 23 Nisan'da ilgili tesisatın borcundan veya herhangi bir nedenden dolayı elektrik enerjisinin şirketimizce kesilmiş olmadığı, söz konusu tesisatın 31 Mart'ta elektrik enerjisi borçtan dolayı kesildiği, borcun ödenmesini takiben 5 Nisan'da elektrik enerjisinin bağlandığı tespit edilmiştir. 5 Nisan tarihinden bu yana söz konusu tesisatta şirketimizce herhangi bir nedenle enerji kesme işlemi yapılmamıştır."